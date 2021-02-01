السعودية اليوم / مصر تسجل 533 إصابة جديدة بفيروس كورونا



القاهرة 18 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 31 فبراير 2021 م واس

سجلت مصر خلال الساعات الـ 24 الماضية, 533 إصابة جديدة بفيروس

وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان المصرية الدكتور خالد مجاهد في بيان اليوم، أن إجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد بلغ 165951 من ضمنهم 129636 حالة تم شفاؤها، ووفاة 9316 .

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القاهرة 18 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 31 فبراير 2021 م واسسجلت مصر خلال الساعات الـ 24 الماضية, 533 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) و53 حالة وفاة.وأوضح المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان المصرية الدكتور خالد مجاهد في بيان اليوم، أن إجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد بلغ 165951 من ضمنهم 129636 حالة تم شفاؤها، ووفاة 9316 .// انتهى //02:48ت م0188

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