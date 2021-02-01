شكرا لقرائتكم خبر عن أمير عسير يشدّد على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شدّد صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير، على ضرورة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي اتخذتها الجهات المختصة؛ لمنع تفشي فيروس كورونا والحد من انتشاره بين أفراد المجتمع.

وأكد الأمير تركي بن طلال على الجهات الحكومية والمؤسسات الأهلية في المنطقة كافة، ضرورة التقيد بتطبيق (البروتوكولات) التي حددتها وزارة الصحة وعدم التهاون بها مثل لبس قناع الوجه والتعقيم المستمر وتجنب الازدحام، والتقيد بالمسافات المكانية وأعداد التجمعات، لافتًا إلى أن ذلك يأتي انطلاقًا من حرص القيادة الرشيدة في الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين.

ووجّه سمو أمير منطقة عسير الجهات ذات العلاقة بمتابعة تطبيق الإجراءات وضرورة رصد مخالفات عدم الالتزام وتطبيق التعليمات المتعلقة بالتجمعات والأماكن المزدحمة بتحديد العدد، بالإضافة إلى تكثيف الحملات التوعوية المعنية بـ(البروتوكولات) الوقائية، وعدم السماح بدخول المنشآت الحكومية أو التجارية إلا من خلال استخدام تطبيق "توكلنا".