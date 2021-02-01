شكرا لقرائتكم خبر عن «السديس»: لا تهاون مع المتقاعسين عن تطبيق الإجراءات الاحترازية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شدد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، على جميع القيادات بالتعاون مع منسوبي الأمن والسلامة داخل المسجد الحرام، والمبنى الرئيس للرئاسة، وجميع المرافق العامة، وعدم التهاون مع المتهاونين في تطبيق الإجراءات الاحترازية.

وأكد خلال اجتماعه مع عدد من القيادات بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، أنه على الجميع بذل أقصى ما يملكون في الفترة القادمة في تطبيق الإجراءات الاحترازية لضمان سلامة الجميع وتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة –أيدها الله-، بتوفير بيئة أمانة لمرتادي الحرمين الشريفين والقضاء على هذا الوباء.

وشكر الرئيس، الجميع على جهودهم المبذولة في خدمة المسجد الحرام وقاصديه خلال الفترة الماضية، وما بذل من قبل منسوبي الرئاسة من جهود في خدمة الزوار والقاصدين والحرص على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها الرئاسة للحد من انتشار "فيروس كورونا".