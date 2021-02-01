شكرا لقرائتكم خبر عن مليون مستفيد من خدمات مستشفى الملك سلمان بالرياض والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قدم مستشفى الملك سلمان بالرياض خدماته لـ 1,184,714 مستفيداً خلال العام الماضي 2020 م. وبين تجمع الرياض الصحي الأول أن عدد المستفيدين من خدمات قسم الطوارئ بلغ 173,738 مستفيداً، والعيادات الخارجية 75,800 ، ومركز السكري 78,336 ، إضافة إلى 1965 حالة ولادة، و3,778 عملية، 10.621 حالة تنويم. وأضاف: إن المستشفى أجرى 113,224 فحصا شعاعيا، و674,165 مخبريا، إضافة إلى 27,401 مستفيد من العلاج الطبيعي، و18,525 من عيادات الأسنان ، و7,161 من وحدة الكلى.