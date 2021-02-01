شكرا لقرائتكم خبر عن مقترح نظام التعليم المستمر على طاولة «الشورى» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ناقشت لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي في مجلس الشورى، خلال اجتماع مرئي، أمس، مع عددٍ من مسؤولي وزارة التعليم، مقترح مشروع نظام التعليم المستمر المقدم من عدد من أعضاء المجلس.

وأوضح رئيس اللجنة د. ناصر الموسى، أن المناقشة شملت الاستماع للمختصين في هذا المجال قبل الرفع به إلى المجلس لمناقشته في إحدى جلساته القادمة، مشيرًا إلى أن مشروع النظام المقترح يهدف إلى إتاحة فرص التعليم المناسب لجميع أفراد المجتمع، وتوفير الموارد اللازمة لتحقيق ذلك. وأوضح أن أهميته تكمن في مواصلة الدور المتقدم الذي تقوم به المملكة في مجال تعليم الكبار ومحو الأمية منذ السبعينيات الهجرية، الأمر الذي أدى إلى خفض نسبة الأمية في المجتمع السعودي بشكل كبير وملحوظ؛ ما جعل المملكة تحصد العديد من الجوائز العالمية التي تُعدّ شاهدًا على النجاحات التي تحققت في هذا المجال.

وذكر «الموسى» أن اللجنة في اجتماعها تناولت أهم المشروعات والمبادرات التي أطلقتها وما زالت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة «اليونسكو» لتطوير التعليم المستمر في جميع أنحاء العالم كي يكون التعليم المستمر مدى الحياة خيارًا إستراتيجيًا لجميع المجتمعات التي تنشد الرقي والتقدم، وتصبو إلى تحقيق التنمية المستدامة.