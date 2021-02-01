شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 10 آلاف سيارة نقل مخالفة بجدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضبطت أمانة محافظة جدة 10892 سيارة نقل مخالفة خلال 2020م، وذلك خلال حملاتها لمكافحة التلوث البصري وتحسين المشهد الحضري.

وأوضح وكيل الأمين للبلديات الفرعية م.محمد المطيري أن المخالفات تنوعت ما بين استغلال للساحات العامة والشوارع داخل الأحياء السكنية، بالإضافة لضخ المياه من قبل «الصهاريج» ورمي مخلفات في مواقع غير مصرح لها، مبيناً أن قسم متابعة الناقلات بوكالة البلديات الفرعية وبالتنسيق مع الجهات المعنية نفذ جولات ميدانية مكثفة بهدف تطبيق النظام ومكافحة الظواهر السلبية في أحياء جدة، والتي أسفرت عن ضبط واحتجاز نحو 10892 ناقلة مخالفة، وجرى استكمال الإجراءات النظامية حيالها حسب لائحة الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلدية.

وأكد وكيل الأمين استمرار جهود أمانة جدة عبر قسم متابعة الناقلات والبلديات الفرعية في تعقب مخالفات سيارات النقل وتطبيق الإجراءات النظامية حيالها بهدف مكافحة ومنع الظواهر السلبية داخل الأحياء، مثمنا تعاون السكان في القضاء على المخالفات البلدية عبر الإبلاغ عن أي مخالفة، وذلك بالاتصال بمركز البلاغات الموحد 940 أو من خلال تطبيق بلدي على الأجهزة الذكية.