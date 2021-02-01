شكرا لقرائتكم خبر عن الشرقية رابعا.. 18563 مخالفة لتدابير كورونا بالمملكة في أسبوع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تزايد مقلق

إلى ذلك، أوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة د. محمد العبدالعالي أنه تم رصد عدد من الأمور المقلقة والتي تتطلب التعامل معها بأعلى مستويات الحذر، مؤكداً أن الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية، هو السبيل إلى الأمان الصحي.

وأضاف، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان أمين لجنة سكن العمالة د. أحمد القطان، أمس، إنه لوحظ ارتفاع في تسجيل الإصابات خلال شهر يناير، وكذلك ارتفاع في معدل الحالات الحرجة منذ منتصف يناير بنسبة 20 %، وهذه المؤشرات تدعونا لأهمية اليقظة والحذر. وبين أن عدد الذين تلقوا اللقاح حتى الآن بلغ أكثر من 440 ألفا.

وكشف «العبدالعالي» أن 75 ٪ من الحالات المرصودة مؤخراً سببها سلوكيات اجتماعية خاطئة مرصودة بعيدة كل البعد عن الإجراءات الاحترازية، تنوعت ما بين مناسبات عائلية وتجمعات بأعداد كبيرة أو حفلات ومناسبات الزواج.

عدد المتعافين

وأضاف إنه جرى تسجيل 261 ‏حالة جديدة لفيروس كورونا ليصبح إجمالي عدد الحالات المؤكدة في المملكة 368.074 حالة، من بينها 2126 حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها 362 حالة حرجة.

وأكمل إن عدد المتعافين في المملكة، وصل إلى 359.573 حالة بإضافة 274 حالة تعاف جديدة، بينما بلغ عدد الوفيات 6375 حالة، بإضافة 3 حالات، لافتاً إلى أن الخدمات الصحية لا تزال تتواصل من خلال جميع المراكز والمنشآت التابعة لوزارة الصحة.

وأوضح أن مراكز «تأكد» أجرت 6.777.226 مسحة، وقدّمت عيادات «تطمن» خدماتها لعدد 1.882.717 مراجعا، كما قدّمت استشاراتها الصحية والطبية لـعدد 26.841.907 عبر مركز 937 بينما بلغ إجمالي الفحوصات في المملكة 12.295.687 فحصا، بإضافة 36.964 خلال الـ24 ساعة الماضية.

سكن العمالة

من جانبه، أوضح وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان أمين لجنة سكن العمالة، خلال المؤتمر، أن الزيارات الميدانية المنفذة على مساكن العمالة متمثلة بـ3 مسارات «قصير المدى، متوسط المدى، طويل المدى»، مبيناً أنه تم تنفيذ زيارة 34 ألف مسكن تم خلالها حصر 1.71 مليون عامل، نتج عنها توفير أكثر من 17.9 ألف غرفة عزل موزعة لمن يشتبه في إصابته بالأعراض، وتم نقل 84 ألف عامل إلى مساكن جديدة.

وبشأن متوسط المدى، بين أن المسار متعلق بترخيص العقارات القائمة التي يسكنها العمالة لتحويلها إلى عقارات نظامية تتبع اشتراطات السلامة والاشتراطات الصحية والمكانية، مشيرا إلى أنه جرى ترخيص عقارات بطاقة استعابية 154.9 ألف عامل.

وفيما يخص المسار طويل المدى، بين «القطان» أنه تم توفير 84 مشروعاً بإجمالي مساحة 1.3 مليون متر مربع جميعها مطروحة على منصة فرص للمستثمرين الراغبين في الاستثمار بقطاع المساكن الجماعية. وأضاف إنه جرى ترسية 19 مشروعاً بإجمالي مساحة أكثر من مليون متر مربع موزعة في مختلف مناطق المملكة. وأوضح أن عدد الجولات الرقابية بلغت 73.184 جولة نتج عنها 1946 مخالفة حتى الآن.

كشفت إحصائية مخالفي الإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا «كوفيد 19»، عن تسجيل 18563 مخالفة للتدابير الوقائية خلال الفترة من 11/‏6/‏1442هـ حتى 17/‏6/‏1442هـ.

وأوضحت الإحصائية التي نشرها حساب وزارة الداخلية، أمس، أن منطقة الرياض سجلت العدد الأعلى بواقع 4852 مخالفة، تلتها منطقة مكة المكرمة بـ 2636، ثم القصيم بـ 2557، والشرقية بـ2348، فالمدينة المنورة بـ1829، والجوف بـ 1310، فالباحة بـ 1160، وتبوك بـ 626، وعسير بـ 367 والحدود الشمالية بـ 348، وحائل بـ 333، ثم جازان بـ 141 ونجران 56.

440 ألفا تلقوا لقاح فايزر حتى الآن