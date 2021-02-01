شكرا لقرائتكم خبر عن 28 مليون ريال لمشروعات بلدية بجازان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذت أمانة منطقة جازان ممثلة ببلدية محافظة الريث العديد من المشاريع البلدية بقيمة 28.442.224 ريالًا خلال الأربع السنوات الماضية.

وأوضح رئيس بلدية الريث مفرح الفيفي، أن المشروعات تضمنت إنشاء وتطوير شبكات الطرق الحضرية للأحياء والمراكز التابعة لها، وكذلك عدد من الشوارع الفرعية مع الأرصفة والإنارة بقيمة تجاوزت 21 مليون ريال، ومشروعات المنشآت الشبابية شملت تنفيذ 6 ملاعب رياضية، إضافة لتنفيذ مشروع مطل الجبل الأسود، وصيانة وتأهيل ست حدائق ومطلين جبليين بالمحافظة تضمنت أعمال البلاط والنجيل والأسوار والدهانات والألعاب وإنشاء حديقة ألعاب مائية عامة بساحة المحافظة ومضامير مشاة في 4 مواقع.

وبيّن رئيس بلدية الريث أن المشروعات شملت تنفيذ 6 مشاريع لتصريف مياه الأمطار من خلال العبارات والعمل على تنفيذ مشاريع أخرى للعبارات بقيمة إجمالية بلغت 2.949.000 ريال و9 مشاريع لدرء أخطار السيول ومشروعات للحد من تساقط الصخور لحماية الطرق داخل المحافظة والساحات والميادين بقيمة 4.507.979 ريالًا، ومشروع خزان إستراتيجي و5 مشروعات لتمديد وصيانة شبكات الري بالطرق و3 مشاريع لزراعة الأشجار والنخيل الطبيعية والصناعية ومشروع لصيانة المجسمات البلدية وتحسين وتجميل مدخل المحافظة الغربي، وإنشاء واستثمار الأسواق بقيمة 735.740 ريالًا، وإنشاء مرافق عامة ومغاسل موتى وتسوير مقابر بقيمة 934000 ريال، فيما يجري العمل على تنفيذ المرحلتين الأولى والثانية من مبنى البلدية بقيمة 8.848.965 ريالًا.