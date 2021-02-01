شكرا لقرائتكم خبر عن 19 جمادى الآخرة آخر موعد لجائزة خادم الحرمين القرآنية بتعليم الرياض والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دعت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض المدارس بمختلف المراحل التعليمية إلى المشاركة في جائزة خادم الحرمين الشريفين لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره للبنين والبنات في دورتها الـ 22، التي تنظمها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في شهر رمضان المبارك من العام الحالي 1442هـ وتبلغ مجموع جوائزها أكثر من ثلاثة ملايين ريال.

وحث مدير تعليم المنطقة حمد الوهيبي، الطلاب والطالبات والمعلمين والمعلمات والإداريين والإداريات ممن تنطبق عليهم شروط المسابقة، للمشاركة في الجائزة بمختلف فروعها، لافتًا إلى أن الخميس 19 جمادى الآخرة 1442هـ هو آخر موعد لتقديم الطلبات.