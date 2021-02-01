شكرا لقرائتكم خبر عن 400 عملية جراحية لمكافحة العمى بالسودان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اختتم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الجمعة الماضية، حملته الطبية التطوعية الثالثة لمكافحة العمى والأمراض المسببة له في ولاية الكلاكلة بجمهورية السودان.

وقام الفريق الطبي منذ انطلاق الحملة بالكشف على 836 حالة، وإجراء 400 عملية جراحية، وتوزيع 557 نظارة طبية، وصرف 2580 من الأدوية المتنوعة، استفاد منها العائلات والأفراد الأكثر احتياجا، وتأتي هذه الحملات الطبية المقدمة من المملكة عبر المركز بهدف معالجة المصابين بأمراض العيون وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم في عدد من الدول المحتاجة دون تفرقة أو تمييز.