شكرا لقرائتكم خبر عن غرفة عمليات لمتابعة مستجدات كورونا في الرياض والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شدّد الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض على ضرورة الالتزام بكل الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا في المنطقة، مع تكثيف الحملات التوعوية بأهمية الالتزام بالبروتوكولات الوقائية، وإنشاء غرفة عمليات تجمع العديد من القطاعات المعنية لمتابعة مستجدات فيروس كورونا في المنطقة.

وشدد سموه على كل القطاعات المعنية بضرورة تكثيف الجولات الميدانية، ورصد مخالفات عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية.

وأشار في توجيهه لكل القطاعات المعنية عقب استقباله لوزير الصحة الأسبوع الماضي، واطلاعه على مستجدات فيروس كورونا في المنطقة إلى ضرورة رصد جميع مخالفات عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية، ومنها لبس الكمامة بشكل صحيح، وتطبيق التعليمات المتعلقة بالزواجات والعزاء وأثناء أداء الصلوات في المساجد، وتطبيق التباعد في المقابر أثناء دفن الموتى والالتزام بالأعداد المحددة بحيث لا تتجاوز «50» شخصاً، كما شدد على ضرورة الالتزام باستخدام تطبيق «توكلنا» وألا يتم الدخول لكل المنشآت الحكومية في المنطقة وأماكن التجمعات كالأسواق إلا بوجود تطبيق «توكلنا».