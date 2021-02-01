شكرا لقرائتكم خبر عن 16 ألف حقيبة شتوية و«بطانية» للأسر اللاجئة بالأردن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - واصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية جهوده في توزيع كسوة الشتاء للأسر اللاجئة والأكثر احتياجا في الأردن.

وجرى أمس الأول، توزيع 5427 حقيبة شتوية بالإضافة إلى 10854 بطانية، استفاد منها 27135 فردا في محافظات: عمان، المفرق، العقبة، مادبا، إربد، الكرك، معان، جرش، عجلون، الطفيلية.

ويأتي التوزيع ضمن الجهود الإغاثية والإنسانية التي تقدمها المملكة ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة للاجئين السوريين والفلسطينيين والأسر الأكثر احتياجا في الأردن.