شكرا لقرائتكم خبر عن تدشين مشروعات «الـ 100 يوم» الصحية بنجران والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رعى الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران أمس، حفل تدشين مشروعات الـ100 يوم الصحية بالمنطقة، بحضور وزير الصحة د. توفيق الربيعة، وذلك بمقر مركز الأمير مشعل بن عبدالله للفعاليات والمؤتمرات.

ونوه الأمير جلوي بن عبدالعزيز بما بذلته حكومة خادم الحرمين الشريفين، من خدمات صحية وعلاجية ووقائية أسهمت في حفظ أمن واستقرار الوطن وسلامة المواطن والمقيم، مثمناً ما يقدمه أبطال الصحة من جهود ميدانية وصحية لمواجهة الجائحة، ثم دشن مشروعات مائة يوم التطويرية الصحية واستعراض المشروعات الجديدة.

وشهد سموه، ووزير الصحة توقيع اتفاقيات شراكات مجتمعية بين الصحة والنادي الأدبي، والمستشفى التخصصي الخاص بنجران.

أوضح وزير الصحة في كلمته أن المشروعات التي تم تدشينها تتجاوز تكلفتها الإجمالية 60 مليون ريال، وتشتمل على إنشاء وتطوير عددٍ من مراكز الرعاية الصحية الأولية، وتنفيذ أعمال ترميم وتجهيز أقسام ووحدات في عدد من مستشفيات المنطقة، مؤكداً أن المشروعات تأتي ضمن رؤية المملكة 2030، الرامية لرفع كفاءة الإنفاق على الخدمات الصحية، كما تُجسد حرص القيادة الحكيمة على الارتقاء بالقطاع الصحي وتجويد الخدمات الصحية.

وفي ختام الحفل كرم سمو أمير منطقة نجران ووزير الصحة المشاركين من أفراد المجتمع والقطاع الخاص والعاملين في القطاع الصحي نظير جهودهم خلال الجائحة.