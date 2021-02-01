شكرا لقرائتكم خبر عن رفع 4 آلاف متر أنقاض بنجران والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رفعت أمانة منطقة نجران خلال الأسبوع الماضي 4165 متراً مكعباً من الأنقاض، ضمن حملاتها لمعالجة مظاهر التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري بالمنطقة.

وأوضح وكيل الخدمات بأمانة المنطقة م. عبود مانع آل نصيب أن الحملة شملت تنفيذ أعمال الكنس الآلي واليدوي للشوارع والطرقات والأرصفة لإزالة الرمال والأتربة وإزالة 4738 متراً مكعباً من الحشائش، إضافة إلى غسل 6080 متراً طولياً للأرصفة، وغسيل 600 حاوية نفايات، وإزالة 50 ملصقاً مشوهاً للمظهر العام، ورفع سيارتين تالفتين، ومعالجة 47 بلاغاً.