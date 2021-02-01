شكرا لقرائتكم خبر عن سفير فرنسا: مركز الملك سلمان علامة فارقة في العمل الإنساني والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بحث المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية د. عبدالله الربيعة، مع سفير جمهورية فرنسا لدى المملكة لودوفيك بوي، آفاق التعاون المشترك بين المركز وفرنسا لتقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية للدول المحتاجة خصوصا في القارة الأفريقية، وسبل مكافحة جائحة كورونا المستجد «كوفيد-19» في البلدان المتضررة.

وأثنى السفير لودوفيك بوي على تفوق المركز المهني وخدمته المحتاجين حول العالم، مبينا أن المركز يعد علامة فارقة في مجال العمل الإنساني.

وناقش د. الربيعة مع السفير «بوي» خلال استقباله له في الرياض أمس، دور المملكة في اجتماعات مجموعة العشرين ودعمها للمنظمات الدولية والدول ذات النظم الصحية الهشة والمبادرات الإنسانية الصحية الفرنسية.