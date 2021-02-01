شكرا لقرائتكم خبر عن جولات مكثفة على ورش ومحال الجبيل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بدأت بلدية محافظة الجبيل التابعة لأمانة المنطقة الشرقية جولاتها التوعوية في صناعية العريفي؛ للتأكد من تفعيل تطبيق «توكلنا» في الورش ومحلات قطع الغيار، وذلك إنفاذًا لقرار صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، أمير المنطقة الشرقية، وبناءً على توجيهات أمين الشرقية

م. فهد الجبير، بتفعيل تطبيق «توكلنا» كشرط إلزامي لدخول كل المجمعات والأسواق التجارية، وأسواق النفع العام.

وكثّفت البلدية أعمالها لتفعيل التطبيق كإثبات للحالة الصحية للمستفيدين من مراجعي مقر البلدية.