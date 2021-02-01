شكرا لقرائتكم خبر عن 33 مخالفة صحية.. وتعقيم 2074 موقعا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجّلت أمانة المنطقة الشرقية 33 مخالفة، خلال الثلاثة الأيام الماضية، منها 24 مخالفة تُعنى بالتدابير الاحترازية الصحية المرتبطة بفيروس « كورونا » المستجد في عدد من الأسواق والمراكز التجارية، و9 مخالفات تكدس، وذلك من خلال 1633 جولة رقابية صحية نفذتها الأمانة، و7 جولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة.

واستخدمت الأمانة 376,209 لترات من كمية المعقمات والمطهرات، لغسل وتعقيم وتطهير 2,074 موقعًا، بمشاركة 466 فردًا ضمن الكوادر البشرية بالإصحاح البيئي، ورفعت 23,170 طنًا من النفايات، وأزالت 13,335 مترًا مكعبًا من الأنقاض والمخلفات، بمشاركة 9406 أفراد من الكوادر البشرية بالنظافة.

وتواصل الأمانة متابعة الأسواق والمراكز التجارية بالمنطقة، وتكثّف جولاتها الرقابية لتصحيح الممارسات الخاطئة لدى المنشآت المخالفة، والتأكد من تطبيقها كافة الاشتراطات البلدية والإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الوقائية، من أجل سلامة الجميع.