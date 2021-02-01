شكرا لقرائتكم خبر عن متابعة التزام المتسوقين بالإجراءات الاحترازية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بدأت بلدية شرق الدمام، التابعة لأمانة المنطقة الشرقية، تفعيل تطبيق «توكلنا»، كشرط إلزامي لدخول مقراتها، لجميع الموظفين والمستفيدين، وذلك إنفاذًا لقرار صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، وبناءً على توجيهات أمين الشرقية م. فهد الجبير.

من ناحيتها، شددت بلدية محافظة الخبر، التابعة لأمانة المنطقة الشرقية، الرقابة على المراكز التجارية؛ لمتابعة الالتزام بالتأكد من تحميل تطبيق «توكلنا».