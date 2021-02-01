شكرا لقرائتكم خبر عن بطول 7 كم.. صيانة طريق الملك فيصل الساحلي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بدأ فرع وزارة النقل بالمنطقة الشرقية، صيانة طريق الملك فيصل الساحلي، بطول 7 كيلو مترات، في الاتجاهين، وذلك ضمن أعمال الصيانة الوقائية.

وواصل فرع النقل، إزاحة الرمال المتجمعة على سطح الإسفلت نتيجة العواصف الرملية بطريق «الرياض - الدمام»، ضمن أعمال الصيانة العادية.

كان فرع الوزارة قد واصل أعمال تمديد الكابلات الكهربائية لأعمدة الإنارة على طريق شاطئ نصف القمر، ضمن أعمال الصيانة العادية. كما واصل فرع النقل أعماله في تجديد الدهانات على طريق «الذيبية - القاعدة العسكرية»، بالإضافة إلى أعمال الصيانة العادية والنظافة العامة لحرم طريق الملك سعود «القشلة»، وتنظيف العبارات على طريق «البطحاء - سلوى».