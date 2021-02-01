شكرا لقرائتكم خبر عن تعزيز العمل الميداني بين «الأمر بالمعروف» وحفر الباطن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بحث مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة الشرقية الشيخ فهد الثبيتي، مع أمين محافظة حفر الباطن م. خلف العتيبي، سبل التعاون في تعزيز العمل الميداني المشترك بين الهيئة والأمانة، بما يرفع جودة الأداء.

واطلع الشيخ الثبيتي على فيلم وثائقي لحملة «الخوارج شرار الخلق»، التي أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز آل سعود أمير المنطقة الشرقية، الذي أكد من خلاله م. العتيبي، حرص الأمانة على تفعيل الحملة التوعوية، التي أطلقتها الهيئة، لتعزيز نشر ثقافة الوعي ضد فكر الخوارج وأهدافهم، التزامًا بالنهج الوسطي، وترسيخ قيم الإسلام المعتدلة في القول والعمل، مشدِّدًا على ضرورة استثمار كل السبل في إيصال أهداف رسالة الحملة ضد هذه الأخطار.

من ناحيته، أوضح الثبيتي أن الهيئة حرصت من خلال هذه الحملة على إبراز كل جهود المملكة في مكافحة فرق الخوارج، مستهدفة جميع شرائح المجتمع عبر منصات التواصل الاجتماعي، واللوحات الإلكترونية، والمعارض الذكية، ووسائل النشر الحديثة؛ لتعريف المجتمع بخطر هذه الفئة.

وأوضح أنها تأتي ضمن رسالة الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والقيام بواجباتها ومسؤولياتها، وتحقيقاً لأهدافها، التي من ضمنها التحذير من هذه الجماعات والأحزاب، التي تتسبب بتفرقة جماعة المسلمين.

وتستهدف الحملة، التي دشنها الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ د. عبدالرحمن السند، تحصين المجتمع من خطر فرق الخوارج، وتعزيز وعي المجتمع بمعتقداتهم الخاطئة وخطرهم على المجتمع.