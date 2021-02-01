شكرا لقرائتكم خبر عن جولات رقابية مكثفة بالأسواق والمجمعات التجارية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بدأت بلدية وسط الدمام، التابعة لأمانة المنطقة الشرقية، جولاتها التوعوية في خضرية الدمام للتأكد من تفعيل تطبيق «توكلنا»، في الورش، ومحلات قطع الغيار، وذلك إنفاذًا لقرار صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، وبناءً على توجيهات أمين الشرقية م. فهد الجبير، بتفعيل تطبيق «توكلنا» كشرط إلزامي لدخول كل المجمعات والأسواق التجارية، وأسواق النفع العام. وكثفت بلدية وسط الدمام جولاتها على المنشآت الغذائية، ومنشآت الصحة العامة؛ للتأكد من الالتزام بالاشتراطات البلدية، والتدابير الوقائية؛ للحد من انتشار فيروس « كورونا » المستجد «كوفيد-19»، وبدأت تفعيل تطبيق «توكلنا» كإثبات للحالة الصحية للمستفيدين من مراجعي مقر البلدية. وتابعت الفرق الميدانية ارتداء العاملين للكمامات والقفازات، وتطبيق التباعد الاجتماعي لمسافة لا تقل عن متر ونصف المتر بين كل شخص والآخر، وتوفير المعقمات والمطهرات، وقياس درجات حرارة العاملين، والمترددين على تلك المنشآت، إضافةً إلى التأكد من وضع علامات للوقوف تجنبًا للازدحام.

كانت بلدية وسط الدمام قد شاركت في مبادرة «شيل كيستك ونظف ديرتك»، التي أطلقتها أمانة المنطقة الشرقية، بمشاركة عدد من المتطوعين، الذين أسهموا في تنظيف كورنيش الدمام.