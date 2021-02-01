شكرا لقرائتكم خبر عن «وقاية».. فحص 600 ألف عينة «كورونا» في 2020 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حقق المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها «وقاية» عددا من الإنجازات في عام 2020م، من أبرزها دراسة التسلسل الجيني لفيروس «كورونا» المستجد، ابتداء من شهر مارس لزيادة المعرفة وتتبع انتشار الوباء، وإجراء أكثر من 600 ألف فحص مخبري للفيروس.

وأطلق المركز برنامج اعتماد المختبرات لفحص «كوفيد 19»، الذي تم من خلاله اعتماد 80 مختبرا حكوميا وخاصا، وحقق مختبر فحص فيروس كوفيد 19 التابع للمركز نسبة 100% في اختبارات برنامج تقييم الجودة الخارجي «EQAP» التابعة لمنظمة الصحة العالمية لاكتشاف فيروس «كورونا» بواسطة تقنية البلمرة الجزئية.

فيما حقق مختبر الأمراض المستهدفة بالتحصينات الاعتماد من قبل منظمة الصحة العالمية بعد اجتيازه اختبارات الكفاءة والجودة في عزل الفيروس بنسبة 100%، كما حصل مختبر حديثي الولادة على نسبة 100% في برنامج اختبارات الكفاءة والجودة التابع لكلية علماء الأمراض الأمريكية.

من جانب التوعية ورفع الوعي، عمل مركز وقاية على إصدار 170 «بروتوكولا» ودليلا إرشاديا لكافة القطاعات في المملكة، بالإضافة إلى إطلاق صفحة إلكترونية خاصة بمستجدات فيروس «كورونا»، لعرض معلومات عن المرض، والإجراءات والتدابير الوقائية في الأماكن المختلفة، والأدلة التوعوية والإرشادية التي تخاطب فئات المجتمع كافة، والتحديث اليومي للحالات، كما تم عقد 22 لقاء توعويا للمجتمع مع مختصين في مجالات صحية.

وأطلق المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها في عام 2018م، ضمن مبادرات برنامج التحول الوطني لتحقيق أحد أهداف رؤية السعودية 2030 في القطاع الصحي، المتمثلة في تعزيز الوقاية ضد المخاطر الصحية، وتستهدف المبادرة تفعيل مهام المركز والإسهام في الحد من الأمراض المعدية وغير المعدية والعمل على رصدها ومتابعتها ودرء انتشارها.

ويسعى برنامج التحول الوطني إلى إعادة تعريف مفهوم خدمات الرعاية الصحية، بحيث لا تقتصر على الخدمات العلاجية والتشخيصية فقط، ولكن تمتد إلى الوقاية من الأمراض واعتبارها جزءا من خدمات الرعاية الصحية، التي تقدمها المملكة وتكفلها للمواطنين والمقيمين.

ويتبع ﻟﻠﻤﺮﻛﺰ ﻣﺨﺘﺒﺮ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ، الذي يتضمن عددا من المختبرات التخصصية، التي تخدم أهدافا متعددة منها الكشف عن الأمراض اﻟﻤﻌﺪية، والأمراض المدارية المهملة، والميكروبات المقاومة للمضادات الحيوية، والإنفلونزا والأمراض التنفسية وغيرها من التخصصات.