دول قد لا يصلها لقاح كورونا قبل 2024

الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-01

متابعات الخليج 365 - متابعة

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رصدت قناة “الغد”، تقريرًا مصورًا حول مصير الدول الفقيرة من توفير لقاح كورونا، مؤكدة أنه بات الشغل الشاغل لكل دول العالم الفقيرة والغنية.

وأشار التقرير إلى أن الدول المتقدمة استطاعت أن تؤمن لنفسها حصة كبيرة، بينما الدول الفقيرة قد لا يصلها اللقاح قبل عام 2024.

دول بدون بر أمان:

وأبرز تقرير قناة “الغد”، أن هناك تصريحات أدلى بها الدكتور محمود محيي الدين، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، أكد فيها أن بعض الدول أمنت لنفسها من اللقاح، أضعاف أعداد البشر فيها، بينما دول أخرى لم تؤمن حتى الآن أي نسب معقولة تصل بها إلى لبر الأمان.

وأشار التقرير إلى أن الأخطر أن الدول الأكثر فقرًا قد لا يصلها هذا اللقاح، إلا بعون دولي ضخم ولن يكون ذلك قبل عام 2024.

لقاح كورونا للدول الأكثر فقرًا:

وتناول التقرير، تصريحات الدكتور محمود محيي الدين، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، مؤكدًا أنه يجب على الدول المتقدمة، توفير اللقاحات للدول الأكثر فقرًا، أثناء السعي لتوفير احتياجاتها، مؤكدًا أن نسب الفقر مخفية وزادت عالميًّا لمستويات غير مسبوقة منذ عام 1998.

كما أكد التقرير أنه من أكثر من عقدين اتجه منحنى الفقر إلى الصعود، بحوالي 95 لـ115 مليون فرد وفقًا لتقديرات البنك الدولي الجاري مراجعتها.

