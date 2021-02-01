الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-01

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يشكو الكثير من السائقين من مشاكل أعطال السيارات التي قد تحدث فجأة، ولهذا هناك بعض النصائح التي يمكن أن تساعد في تجنب أعطال السيارة.

نصائح لتجنب أعطال السيارة:

ويجب لتجنب أعطال السيارة، الحفاظ على إجراء الصيانة الدورية في مواعيدها مع تغيير أي قطع تالفة في المركبة، بالإضافة إلى تغيير زيت المحرك أولًا بأول؛ لأنه يعتبر أحد أهم العوامل التي تحافظ على محرك السيارة من التلف، كما يساعد على عمله بكفاءة عالية.

ومن الضروري كذلك إصلاح الأعطال وعدم تجاهل أي عطل حتى وإن كان بسيطًا داخل السيارة أو خارجها، مع ملاحظة إضاءة اللمبات التحذيرية في لوحة العدادات؛ لأنها تدل على وجود مشكلة في السيارة.

وكذلك الانتباه أثناء القيادة لأن السير بشكل معتدل هو أفضل طريقة للمحافظة على السيارة، بالإضافة إلى عدم الوقوف المفاجئ أو الضغط على مكابح الفرامل بقوة.

