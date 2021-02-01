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سفير المملكة لدى الأردن يفتتح مركز الأونروا الصحي الجديد

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-01

سفير المملكة لدى الأردن يفتتح مركز الأونروا الصحي الجديد

تم تصميم المبنى ليكون مقاومًا للزلازل

متابعات الخليج 365 - أحمد العطوي - تبوك

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افتتح سفير في الأردن، السفير نايف بن بندر السديري، ومديرة شؤون الأونروا في الأردن، مارتا لورينزو، مركز الأونروا الصحي الجديد الممول من السعودية في مدينة العقبة في الأردن بحضور مدير عام دائرة الشؤون الفلسطينية المهندس رفيق خرفان ومحافظ العقبة محمد نعيرات ونائب محافظ العقبة ومتصرف لواء قصبة العقبة الدكتور فيصل المساعيد والعديد من وسائل الإعلام لتغطية الحدث.

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المركز بقيمة مليون دولار: 

وتم إنشاء وتأثيث وتجهيز المركز الصحي الجديد بفضل تبرع بقيمة مليون دولار أمريكي قدمته المملكة العربية السعودية من خلال الصندوق السعودي للتنمية، لاستبدال المركز الصحي القديم المستأجر. حيث تم تزويد المبنى بخاصيات تسهل وصول الأشخاص من ذوي الإعاقة.

أما الأرض المخصصة لبناء المركز الصحي، فتم تقديمها من الحكومة الأردنية من خلال سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، وتماشيًا مع جهود الوكالة لتقليل الأثر البيئي لعملياتها، تم تزويد المركز الصحي بنظام شمسي صديق للبيئة لتوليد الكهرباء وتسخين المياه، تم تغطية المبنى بالأشجار والمساحات الخضراء.

وعلاوة على ذلك، تم تصميم المبنى ليكون مقاومًا للزلازل.

ومن الناحية التشغيلية، سيطبق مركز العقبة الصحي نهج فريق صحة الأسرة المبتكر، ونظام الصحة الإلكتروني، بالإضافة إلى نظام إدارة الانتظار الرقمي.

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تحدث في حفل الافتتاح السفير نايف وقال: إن المملكة العربية السعودية تعد رائدة في العمل الإنساني، بهدف رفع المعاناة الإنسانية عن مختلف الشعوب المتضررة والمحتاجة حول العالم، وتحرص على تسخير إمكاناتها ومواردها في خدمة القضايا الإنسانية بالتعاون مع الأمم المتحدة ووكالاتها ومنظمات المجتمع الدولي، وفي مقدم ذلك ما تقوم به المملكة من تكريس إمكاناتها لدعم القضية الفلسطينية في مختلف المجالات، ومنها علاقة التعاون التاريخية مع وكالة الأونروا والدعم المستمر لخدماتها وتقدير دورها تجاه دعم اللاجئين الفلسطينيين”، مشيرًا إلى أن هذا المشروع الصحي يأتي ضمن ذات السياق، ومنوهًا بأن “المملكة العربية السعودية من أوائل الدول الداعمة للوكالة، كونها ثاني أكبر داعم، وأن المملكة لن تألو جهدًا في خدمة الأشقاء الفلسطينيين وقضيتهم العادلة”.

جولة في المركز: 

وخلال الاحتفال، قام نايف بن بندر السديري ومديرة شؤون الأونروا والمهندس رفيق خرفان ووجهاء مدينة العقبة بجولة داخل المركز الصحي للتعرف على المرافق والخدمات، حيث التقوا بمجموعة من الكادر الطبي وعدد من المستفيدين للاطلاع على ملاحظاتهم وآرائهم حول الخدمات المقدمة.

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وقالت مديرة شؤون الأونروا في الأردن مارتا لورينزو: “بالنيابة عن الأونروا، أود أن أعرب عن تقديرنا العظيم للمساهمة السخية المقدمة من المملكة العربية السعودية وشراكتها مع الأونروا ودعمها المستمر للاجئي فلسطين. إن إعادة بناء هذا المركز الصحي هو استثمار مهم سيخدم ما يقرب من 10 آلاف لاجئ فلسطيني في مدينة العقبة”.

وتابعت قائلة: “يجب أن تستمر الخدمات الصحة الأولية في تلبية الاحتياجات الصحية الوقائية والعلاجية للاجئي فلسطين، لاسيما في ظل جائحة ”.

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في عام 2020، قدم مركز العقبة الصحي خدماته لأكثر من 1600 طفل تتراوح أعمارهم بين 0- 5 سنوات و159 امرأة حاملًا. وتم توسيع خدمات تنظيم الأسرة لتشمل 446 لاجئًا فلسطينيًّا، وتم تقديم ما يقرب من 1000 استشارة طبية و350 استشارة أسنان شهريًّا.

في الأردن، تقدم الأونروا الخدمات الصحية للاجئي فلسطين من خلال شبكة مكونة من 25 مركزًا صحيًّا وأربع عيادات متنقلة تقع داخل وحول مخيمات لاجئي فلسطين المنتشرة في جميع أنحاء المملكة. حيث يزور أكثر من مليون لاجئ مراكز الأونروا الصحية سنويًّا.

وتعد السعودية من أكبر الجهات المانحة للأونروا، حيث ساهمت بأكثر من مليار دولار أمريكي منذ بدء شراكتها مع الوكالة.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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