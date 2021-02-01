شكرا لقرائتكم خبر عن الملك يهنئ رئيس الجمهورية القيرغيزية بفوزه في الانتخابات والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود برقية تهنئة إلى رئيس الجمهورية القيرغيزية الرئيس صادر جباروف، بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية.

وقال خادم الحرمين الشريفين «يسرنا بمناسبة فوز فخامتكم في الانتخابات الرئاسية للجمهورية القيزغيزية، أن نبعث لكم أصدق التهاني، وأطيب التمنيات، مؤكدين لفخامتكم حرصنا على كل ما من شأنه دعم وتوطيد العلاقات الثنائية بين البلدين، بما يحقق النماء والازدهار لبلدينا الشقيقين، راجين لفخامتكم موفور الصحة والسعادة، ولشعب الجمهورية القيرغيزية الشقيق المزيد من التقدم والازدهار».