شكرا لقرائتكم خبر عن أول تمرين بمركز الحرب الجوي.. انطلاق «رماح النصر 1» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - انطلق أمس (الأحد) تمرين (رماح النصر1) في مركز الحرب الجوي بالقطاع الشرقي كأول تمرين يقام في المركز منذ تدشينه 1440هـ.

ويساهم التمرين في تطوير قدرات القوات من خلال توحيد المفاهيم، وزيادة مستوى التنسيق والعمل المشترك، ورفع مستوى الجاهزية القتالية لجميع الأطقم الجوية والفنية والمساندة من خلال تطبيق أفضل المهارات والتكتيكات والإجراءات الملائمة لمختلف السيناريوهات في بيئة عمل حقيقية.

وسيتمكن المشاركون في هذا التمرين من التخطيط والتنفيذ لعمليات عسكرية مشتركة مع فروع القوات المسلحة، في عمل متناغم ومتكامل على المستوى العملياتي والتكتيكي، باستخدام أحدث الأنظمة والقدرات، وسيناريوهات تحاكي بيئة التهديد الحقيقي.