شكرا لقرائتكم خبر عن تدشين حملة «الخوارج شرار الخلق» بالطائف والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - دشن محافظ الطائف سعد الميموني حملة «الخوارج شرار الخلق» بالمحافظة والمراكز التابعة لها.

وتهدف الحملة التي أطلقها الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الدكتور عبدالرحمن السند، ودشنها مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، إلى تحصين المجتمع من خطر الفرق الضالة وعلى رأسها فرقة الخوارج وفكرهم المخالف للنهج الإسلامي الحنيف وتعزيز وعي المجتمع بخطرهم وفضل هذه البلاد المباركة وبذلها الغالي والنفيس في الحفاظ على أمن المواطنين واستقرارهم، ودور المملكة في محاربة الأفكار الضالة والهدامة، وحرصها على تحقيق الأمن والأمان.

وأكد مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة مكة المكرمة فؤاد العمري ضرورة تفعيل الحملة في جميع الوسائل المتاحة وتفعيل الشراكة مع الجهات الحكومية والأهلية ذات العلاقة.