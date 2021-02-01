«التعليم» تحدد شروط تقدم ملاك المدارس الأهلية والأجنبية بطلب لتثبيت الرسوم

بينّت وزارة التعليم، طريقة وآلية قيام ملاك المدارس الأهلية والأجنبية بطلب تثبيت الرسوم الدراسية للمدارس الأهلية، مؤكدة أن الوقت المتوقع لإغلاق الطلب هو خمسة أيام عمل.

وكشفت الوزارة، عن أنه في حالة تعثر المستفيد أو عدم تمكنه من الاستمتاع بالخدمة إلكترونيًّا يمكنه الحصول عليها من خلال القنوات البديلة، وذلك من خلال الاتصال على مركز رعاية المستفيدين 19996 الذي يعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع أو التواصل مع مركز رعاية المستفيدين تواصل، ويمكن الوصول له بشكل مباشر، وذلك من خلال الضغط على الرابط التالي «من هنا»:

وحصرت وزارة التعليم، الشروط الأساسية والضرورية اللازمة لطلب تثبيت الرسوم الدراسية للمدارس الأهلية، في المتطلبات التالية:

- المستفيد يملك مدرسة/مدارس تعمل ومسجلة بنظام نور.

- وجود فترة فعالة لتقديم الطلبات.

- المستفيد لديه قرار سابق موافق عليه.

وحددت وزارة التعليم آلية وإجراءات طلب تثبيت الرسوم الدراسية للمدارس الأهلية، وذلك من خلال إتباع الخطوات التالية:

الدخول على موقع بوابة التعليم الأهلي من خلال الرابط:

- تحديد المدرسة المراد تقديم طلب لها.

- اختيار تقديم طلب.

وأشارت وزارة التعليم إلى أنه بعد التقدم بطلب الخدمة سيصل رقم الطلب بالاضافة إلى رابط لآلية متابعة الطلب عبر البريد الإلكتروني أو رسائل الجوال، ويمكن لمقدم الطلب متابعة حالة الطلب باستخدام هذا الرقم.

وأوضحت وزارة التعليم، من خلال موقعها الإلكتروني، أن هذه تتيح هذه الخدمة إمكانية الاستعلام عن صرف المكافأت التي أقرتها الدولة للطلاب المستحقين لها.

اقرأ أيضًا:

«التعليم» تصدر تعميمًا لتحديث بيانات المنسوبين على نظام فارس

بالصور.. «التعليم» تعلن جدول الحصص اليومية للأسبوع الثالث للابتدائية والمتوسطة والثانوية