السعودية اليوم / سمو الأمير تركي بن طلال يشدّد على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا



أبها 19 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 01 فبراير 2021 م واس

شدّد صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير، على ضرورة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي اتخذتها الجهات المختصة؛ لمنع تفشي فيروس

وأكد الأمير تركي بن طلال على الجهات الحكومية والمؤسسات الأهلية في المنطقة كافة، ضرورة التقيد بتطبيق (البروتوكولات) التي حددتها وزارة الصحة وعدم التهاون بها مثل لبس قناع الوجه والتعقيم المستمر وتجنب الازدحام، والتقيد بالمسافات المكانية وأعداد التجمعات، لافتًا الانتباه إلى أن ذلك يأتي انطلاقًا من حرص القيادة الرشيدة في الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين .

ووجّه سمو أمير منطقة عسير الجهات ذات العلاقة بمتابعة تطبيق الإجراءات وضرورة رصد مخالفات عدم الالتزام وتطبيق التعليمات المتعلقة بالتجمعات والأماكن المزدحمة بتحديد العدد، بالإضافة إلى تكثيف الحملات التوعوية المعنية بـ(البروتوكولات) الوقائية، وعدم السماح بدخول المنشآت الحكومية أو التجارية إلا من خلال استخدام تطبيق "توكلنا".

ويعد تطبيق "توكلنا" أحد الإجراءات التي اتبعتها المملكة خلال فترة انتشار الفيروس وفرض حظر التجول ، حيث قامت الهيئة

وأطلق التطبيق عِدّة خدمات جديدة مهمة تسهم في تحقيق العودة الآمنة، أبرزها توضيح الحالة الصحية لمستخدم التطبيق من خلال الأكواد المُلوَّنة بأعلى درجات الأمان والخصوصيَّة، كما أتاح تطبيق "توكلنا" الإبلاغ عن الأفراد والتجمعات المخالفة للإجراءات الاحترازية المعمول بها.

// انتهى //

01:51ت م

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أبها 19 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 01 فبراير 2021 م واسشدّد صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير، على ضرورة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي اتخذتها الجهات المختصة؛ لمنع تفشي فيروس كورونا والحد من انتشاره بين أفراد المجتمع.وأكد الأمير تركي بن طلال على الجهات الحكومية والمؤسسات الأهلية في المنطقة كافة، ضرورة التقيد بتطبيق (البروتوكولات) التي حددتها وزارة الصحة وعدم التهاون بها مثل لبس قناع الوجه والتعقيم المستمر وتجنب الازدحام، والتقيد بالمسافات المكانية وأعداد التجمعات، لافتًا الانتباه إلى أن ذلك يأتي انطلاقًا من حرص القيادة الرشيدة في الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين .ووجّه سمو أمير منطقة عسير الجهات ذات العلاقة بمتابعة تطبيق الإجراءات وضرورة رصد مخالفات عدم الالتزام وتطبيق التعليمات المتعلقة بالتجمعات والأماكن المزدحمة بتحديد العدد، بالإضافة إلى تكثيف الحملات التوعوية المعنية بـ(البروتوكولات) الوقائية، وعدم السماح بدخول المنشآت الحكومية أو التجارية إلا من خلال استخدام تطبيق "توكلنا".ويعد تطبيق "توكلنا" أحد الإجراءات التي اتبعتها المملكة خلال فترة انتشار الفيروس وفرض حظر التجول ، حيث قامت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" بإطلاق تطبيق "توكلنا"؛ لمساندة الجهود الحكومية لمواجهة فيروس كورونا، وذلك لمنسوبي القطاعات الحكومية، ومنسوبي القطاع الخاص، بالإضافة إلى الأفراد، بالتعاون مع وزارة الصحة وعددٍ من الجهات الحكومية خلال فترة المنع المفروضة،ما ساعد في الحد من انتشار فيروس كورونا في المملكة.وأطلق التطبيق عِدّة خدمات جديدة مهمة تسهم في تحقيق العودة الآمنة، أبرزها توضيح الحالة الصحية لمستخدم التطبيق من خلال الأكواد المُلوَّنة بأعلى درجات الأمان والخصوصيَّة، كما أتاح تطبيق "توكلنا" الإبلاغ عن الأفراد والتجمعات المخالفة للإجراءات الاحترازية المعمول بها.// انتهى //01:51ت م0186

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / سمو الأمير تركي بن طلال يشدّد على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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