السعودية اليوم / بلدية أملج تنفذ 300 جولة رقابية خلال شهر يناير



أملج 18 جمادى الآخرة 1442 هـ الموافق 31 يناير 2021 م واس

نفذت بلدية محافظة أملج ممثلة في إدارة الخدمات خلال شهر يناير 300 جولة رقابية على المنشآت الخاضعة للرقابة الصحية.

وأوضحت البلدية أن الجولات استهدفت المنشآت الخاضعة للصحة العامة، حيث أسفرت عن إغلاق 25 منشأة مخالفة و رصد 98 مخالفة, مبينة أن المخالفات تنوعت بين سوء النظافة, وعدم وجود شهادات صحية للعاملين, وأغذية فاسدة أو منتهية الصلاحية، وتخزين الأغذية في بيئة غير صالحة ، وعدم نظافة الأجهزة والمعدات وسلامة المواد المستخدمة.

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