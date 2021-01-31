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الكشف عن آبار الودي في حائل والتأكد من خلوها من أي أجسام غريبة قبل دفنها

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-01

الكشف عن آبار الودي في حائل والتأكد من خلوها من أي أجسام غريبة قبل دفنها

بمشاركة الدفاع المدني في المنطقة والجهات الأمنية

متابعات الخليج 365 - حائل

أعلنت إمارة منطقة حائل الكشف عن الآبار الواقعة بمركز الودي، والتأكد من خلوها من أي أجسام غريبة قبل دفنها.

آبار الودي في حائل: 

وأوضحت الإمارة، في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، أن ذلك يأتي بتوجيه من أمير منطقة حائل الأمير عبدالعزيز بن سعد ومتابعة نائب الأمير، حيث تم اليوم الكشف من قبل لجنة الآبار المكشوفة ومشاركة مركز الودي والدفاع المدني بمنطقة حائل والجهات الأمنية عن الآبار الواقعة بمركز الودي، والتأكد من خلوها من أي أجسام غريبة قبل دفنها.

 

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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