الرياض - محمد الوسيري - 2021-02-01

الكشف عن آبار الودي في حائل والتأكد من خلوها من أي أجسام غريبة قبل دفنها

متابعات الخليج 365 - حائل

أعلنت إمارة منطقة حائل الكشف عن الآبار الواقعة بمركز الودي، والتأكد من خلوها من أي أجسام غريبة قبل دفنها.

آبار الودي في حائل:

وأوضحت الإمارة، في تغريدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، أن ذلك يأتي بتوجيه من أمير منطقة حائل الأمير عبدالعزيز بن سعد ومتابعة نائب الأمير، حيث تم اليوم الكشف من قبل لجنة الآبار المكشوفة ومشاركة مركز الودي والدفاع المدني بمنطقة حائل والجهات الأمنية عن الآبار الواقعة بمركز الودي، والتأكد من خلوها من أي أجسام غريبة قبل دفنها.



