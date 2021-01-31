توقعات بـ غبار غدًا على الشرقية والرياض

الرياض - محمد الوسيري - 2021-01-31

متابعات الخليج 365 - الرياض

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كشف المركز الوطني للأرصاد عن توقعاته لحالة الطقس ليوم غد الاثنين.

غبار غدًا:

وتوقع مركز الأرصاد نشاطًا في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، والتي تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي الشرقية والرياض، تمتد إلى نجران والأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية للمملكة.

كما توقع المركز أن تكون السماء غائمة جزئيًّا على جنوب غرب وغرب المملكة.

حركة الرياح السطحية:

كما توقع المركز أن تكون السماء غائمة جزئيًّا على جنوب غرب وغرب المملكة، فيما تكون حركة الرياح على البحر الأحمر، غربية إلى شمالية غربية على الجزء الشمالي، وتكون جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية على الجزأين الأوسط والجنوبي، بسرعة 14- 40 كم/ ساعة تصل إلى 50 كم/ ساعة على مضيق باب المندب، بينما يصل ارتفاع الموج من متر إلى مترين، ويصل إلى مترين ونصف على مضيق باب المندب.

