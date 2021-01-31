شكرا لقرائتكم خبر عن أمير جازان يوجه بتعزيز الإجراءات الوقائية من «كورونا» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - وجّه أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، وبمتابعة من نائبه، بتعزيز كافة الإجراءات الوقائية ضد فايروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، تماشياً مع توجيهات القيادة الوقائية وتنفيذا للبروتوكولات الصحية بالتنسيق مع مركز القيادة والتحكم بالمنطقة.

وشدد أمير المنطقة على ضرورة التزام كافة منسوبي إمارة المنطقة والمحافظات والمراكز التابعة لها وكافة الجهات الحكومية بالمنطقة، بالتدابير الوقائية والإجراءات الاحترازية خلال الحضور إلى مقرات العمل، والتقيد التام بارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي وعدم المصافحة إطلاقاً والحرص على غسل وتعقيم اليدين.

وبين الأمير محمد بن ناصر أهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية وتطبيق البروتوكولات الوقائية على كافة الأصعدة حفاظاً على سلامة المواطنين والمقيمين، مشدداً على ضرورة تفعيل تطبيق «توكلنا» والتقيد بالتعليمات الصحية في الأماكن العامة والمقرات الحكومية والمجمعات التجارية والأسواق والمطاعم والمقاهي.

وأشار توجيه أمير جازان إلى فرض الغرامات داخل ديوان الإمارة والمحافظات والمراكز والجهات الحكومية والأماكن العامة والمجمعات والمواقع التجارية وفقاً للأحكام والعقوبات المقررة بحق مخالفي الإجراءات والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة جائحة كورونا.

من جهة أخرى، وجه أمين منطقة تبوك المهندس درويش بن علي المحفوظ، جميع البلديات والإدارات المعنية بضرورة تكثيف جهودها الرقابية بالمراكز والمجمعات التجارية وقاعات الأفراح، للتأكد من مدى التزامها بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، موجهاً بمضاعفة أداء وأعداد الفرق الميدانية وتكثيف الجولات الرقابية وأعمال التطهير والتعقيم والنظافة في جميع الأماكن العامة وأسواق النفع العام.

ودعت أمانة تبوك جميع المنشآت إلى الالتزام بالإجراءات والتدابير الوقائية، وإلزام العمالة بارتداء القفازات والكمامات الطبية وتعقيم وتطهير عربات التسوق والأرضيات والأسطح، وتوفير المعقمات الطبية والقفازات عند مداخل مراكز البيع، وفحص درجات الحرارة لكافة العاملين لمنع انتشار الفايروس.