شكرا لقرائتكم خبر عن احترازات «كورونا» تغلق مهرجان بارق الشتوي والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - وجّه محافظ بارق مفرح زايد البناوي رئيس لجنة التنمية السياحية الفرعية، بإغلاق مهرجان بارق الشتوي وإيقاف كافة فعالياته اعتباراً من اليوم (الأحد).

وأوضح البناوي أن الإغلاق يأتي تطبيقاً للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المعمول بها، بعد أن لوحظ تزايد في أعداد الإصابات اليومية بفايروس كورونا في المملكة بسبب التراخي في تطبيق الإجراءات الاحترازية.

وشدد محافظ بارق على الجميع بضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية والتقيد بالتعليمات الصادرة بهذا الشأن من الجهات المعنية.