ثلاثة أرباع حالات كورونا بسبب المناسبات الاجتماعية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي في المؤتمر الصحفي الخاص بمستجدات كورونا أمس أن الانتشار الحالي لفيروس كورونا حول العالم أمر مقلق، وتمسكنا بالإجراءات الاحترازية هو السبيل للخروج من هذه المرحلة، مبينا أن أكثر من ثلاثة أرباع الحالات بسبب المناسبات الاجتماعية. مستجدات كورونا عودة ارتفاع الحالات نهاية الشهر الماضي عودة ارتفاع الحالات نهاية الشهر الماضي 440 ألفا تلقوا لقاح كورونا حتى الآن أكثر من ثلاثة أرباع الحالات المصابة بسبب المناسبات الاجتماعية السلوكيات الخاطئة هي السبب الرئيس في زيادة عدد الحالات

كانت هذه تفاصيل خبر ثلاثة أرباع حالات كورونا

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