شكرا لقرائتكم خبر وزير الصحة لأفراد المجتمع: الفترة الحالية صعبة جدا فلا تتهاونوا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دعا وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة الجميع إلى المحافظة على المكتسبات التي تحققت في التصدي لجائحة كورونا ، مؤكدا أن ذلك ما كان ليتحقق إلا بفضل الله ثم بالتزامهم وبدعم متواصل وبذل سخي من القيادة الحكيمة التي جعلت صحة المواطن وسلامته أولا وقبل كل شيء.

وقال الربيعة «تلاحظون أن كثيرا من دول العالم تعيش الموجة الثانية من الجائحة، وبشكل أكبر من الأولى، ونحن لسنا بمنأى من ذلك، لذا يجب علينا التعامل مع هذا الفيروس بكل جدية وعدم التهاون في اتخاذ الاحترازات كافة التي تكفل مواجهته والتصدي له».

وأضاف: لقد رصدنا وللأسف خلال الأيام الماضية زيادة ملحوظة وارتفاعا مستمرا في أعداد الإصابة بالفيروس، ومن أهم أسباب هذا الارتفاع التجمعات بأنواعها والتراخي في تطبيق التدابير الوقائية، وهذا أمر خطير، ولا نرغب في حدوث تفشيات مرة أخرى، إن الالتزام والتعاون منا جميعا يسهم في دعم الجهود التي تقوم بها كل قطاعات الدولة للتصدي لهذه الجائحة، وبلا شك فإن عدم الالتزام سوف يجعلنا نضطر لاتخاذ إجراءات احترازية لحماية المجتمع.

وخاطب الجميع قائلا «من القلب أتحدث لكم وأجدها فرصة أن أرجو من الجميع المحافظة على المكتسبات التي تحققت في التصدي للجائحة، وما كان ذلك ليتحقق إلا بفضل الله، ثم بالتزامكم وبدعم متواصل وبذل سخي من قيادة حكيمة جعلت صحة المواطن وسلامته أولا وقبل كل شيء».

وتابع «نحن في المملكة لسنا بعيدين عما يحصل في الدول الأخرى، وقد يحدث لدينا لا سمح الله مثل ما حدث في كثير من الدول، من تفش للفيروس وانهيار للنظام الصحي وعدم توفر الخدمة الصحية».

بماذا وصف الربيعة الفترة الحالية؟

بأنها صعبة جدا ويتحتم على الجميع التعامل بجدية مع مستجدات الجائحة

الحرص على الالتزام بالاحترازات الصحية وبالأخص لبس الكمامة

التباعد الاجتماعي ونظافة اليدين وعدم المصافحة

الاحترازات تسهم بشكل كبير في الوقاية من الفيروس والحد من انتشاره