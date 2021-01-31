يونيو 2020 الأعلى تسجيلا لإصابات كورونا بـ105 آلاف حالة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فيما أعلنت وزارة الصحة أمس تسجيل 261 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، وتأكيدها عودة ارتفاع الحالات نهاية الشهر الماضي، بلغ إجمالي الحالات المؤكدة 368,074 وذلك منذ تسجيل أول إصابة في مارس 2020 ، وجاء يونيو كأعلى الأشهر تسجيلا للإصابات ب 105,562 ، واستحوذ يوليو على النسبة الأعلى في التعافي والوفيات. إجمالي الحالات الإصابات 368,074 المتعافون 359,573 الحالات النشطة 2126 الوفيات 6375 الحرجة 362 نسبة الوفيات إلى إجمالي الإصابات 1.73 % نسبة التعافي 96.79%

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