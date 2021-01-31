يونيو 2020 الأعلى تسجيلا لإصابات كورونا بـ105 آلاف حالة

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تسجيل أول إصابة في مارس 2020 ، وجاء يونيو كأعلى الأشهر تسجيلا للإصابات ب 105,562 ، واستحوذ يوليو على النسبة الأعلى في التعافي والوفيات.إجمالي الحالات
الإصابات 368,074
المتعافون 359,573
الحالات النشطة 2126
الوفيات 6375
الحرجة 362
نسبة الوفيات إلى إجمالي الإصابات 1.73 %
نسبة التعافي 96.79%
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