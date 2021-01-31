شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. السديس للمصلين والمعتمرين: تقيدوا بعدم التجمع في المسجد الحرام والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

وجه الرئيس العام لشؤون الحرمين الشريفين، الشيخ الدكتور عبدالرحمن السديس، المصلين والمعتمرين بـ المسجد الحرام بضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للوقاية من فيروس كورونا المستجد

وأوضح السديس في كلمته التي نشرها الحساب الرسمي لرئاسة شؤون الحرمين الشريفين على موقع تويتر، مساء اليوم الأحد: إن التذكير لا زال قائمًا للتقيد بالإجراءات الاحترازية أثناء الصلاة؛ لإيجاد البيئة الصحية للعبادة والحرص على صحة المصلين.

وشدد على ضرورة التقيد بالإجراءات الاحترازية، ومنها عدم التجمع في الحرم والتباعد وارتداء الكمامة، مع التأكيد على التعاون مع رجال الأمن ورئاسة الحرمين لما فيه تحقيق المصلحة العامة.