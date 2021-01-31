شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. شاب يُثير الغضب إثر تحرشه بفتيات بألفاظ خادشة داخل مول والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

أظهر مقطع فيديو متداول، شاب يلاحق النساء في شارع عام ويتبعهن داخل أحد المولات التجارية بالمملكة، وفقا لمتداولي المقطع.

وبدا في الفيديو، الشاب يتحرش بالفتيات بألفاظ خادشة للحياء، مما أثار غضب واستياء متداوليه الذين طالبوا الجهات المختصة بالتحقيق في الحادثة وتوقيع عقوبة صارمة ضده.

ووثق الشاب بنفسه مقاطع الفيديو لتتبعه النساء والقاصرات في الشوارع والمولات التجارية والتلفظ عليهن، حيث سادت موجة من الغضب العارم.