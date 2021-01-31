شكرا لمتابعة خبر عن شاهد.. شخص ملثم يرشق مقهى في ينبع بالحجارة ويلوذ بالفرار والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - المدينة المنورة (صدى):

رصد مقطع فيديو متداول، شخص ملثم يرشق مقهى في ينبع بالحجارة ويفر هاربا، وجاء ذلك بعدما أوقف سيارته أمام المقهى فجأة.

وبدا في الفيديو، الشخص الملثم يرتدي يغطى وجهه بالشماغ ثم رشق واجهة المقهى مرتين متتاليتين بالحجارة.

وظهر في المقطع، المثلم يلوذ بالفرار بعد رشق المقهى مما أسفر عن وقوع أضرار مادية خفيفة بواجهة المقهى، كما طالب أصحاب المقهى الشرطة بسرعة القبض عليه وتوقيع عقوبة صارمة بحقه.