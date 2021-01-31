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شاهد.. شخص ملثم يرشق مقهى في ينبع بالحجارة ويلوذ بالفرار

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الرياض - علي القحطاني - المدينة المنورة (صدى):

رصد مقطع فيديو متداول، شخص ملثم يرشق مقهى في ينبع بالحجارة ويفر هاربا، وجاء ذلك بعدما أوقف سيارته أمام المقهى فجأة.

 

وبدا في الفيديو، الشخص الملثم  يرتدي يغطى وجهه بالشماغ ثم رشق واجهة المقهى مرتين متتاليتين بالحجارة.

وظهر في المقطع، المثلم يلوذ بالفرار بعد رشق المقهى مما أسفر عن وقوع أضرار مادية خفيفة بواجهة المقهى، كما طالب أصحاب المقهى الشرطة بسرعة القبض عليه وتوقيع عقوبة صارمة بحقه.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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