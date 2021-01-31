شكرا لمتابعة خبر عن "الداخلية" تضبط أكثر من 18 ألف مخالفة للإجراءات الاحترازية خلال أسبوع والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أوضحت وزارة الداخلية عن تسجيل أكثر من 18 ألف مخالفة للإجراءات الاحترازية من أوضحت وزارة الداخلية عن تسجيل أكثر من 18 ألف مخالفة للإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا المستجد خلال الفترة من (11 / 6 / 1442هـ) حتى (17 / 6 / 1442هـ). وأشارت الوزارة إلى أن منطقة الرياض سجلت العدد الأعلى بواقع 4852 مخالفة، تلتها منطقة مكة المكرمة بـ2636، فيما سجلت نجران العدد الأقل من المخالفات بـ56 مخالفة. وأكدت وزارة الداخلية على المواطنين والمقيمين بضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية والتقيد بالتعليمات الصادرة من الجهات المعنية بهذا الشأن.