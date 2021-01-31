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شاهد.. صلاة الجنازة على الأمير تركي بن ناصر بمقبرة العود في الرياض

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قام المفتي العام للمملكة الشيخ عبد العزيز آل الشيخ، وعدد من الأمراء، لأداء صلاة الجنازة على الفقيد الأمير تركي بن ناصر بن عبدالعزيز، اليوم الأحد، وذلك في مقبرة العود بالرياض.

وشيّع المصلون جثمان الأمير تركي بن ناصر إلى مثواه الأخير، بعد وفاته يوم أمس السبت، إثر تعرضه لأزمة صحية مؤخرًا.

وشارك في تشييع الجثمان عدد من الأمراء من أبناء وأشقاء وأقارب الفقيد، إضافة إلى عدد من الرياضيين، إذ كان الأمير المتوفى أحد أعضاء شرف نادي النصر.

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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