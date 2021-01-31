شكرا لمتابعة خبر عن " الزكاة " تطالب المنشأت بتقديم الإقرارات الضريبية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

طالبت الهيئة العامة للزكاة والدخل، المنشآت بتقديم إقرارات ضريبة القيمة المضافة عن شهر ديسمبر 2020م، وعن الربع الرابع لعام 2020م؛ وذلك بحد أقصى حتى تاريخ 31 يناير 2021م.

وجددت هيئة الزكاة تذكير المتأخرين عن تقديم الإقرار الضريبي بفرض غرامة لا تقل عن 5% ولا تزيد عن 25% من قيمة الضريبة، بينما تصل عقوبة عدم سداد الضريبة المستحقة خلال المدة المحددة إلى غرامة 5% من قيمة الضريبة غير المسددة عن كل شهر أو جزء منه.

وأوضحت أن مبادرة الإعفاء من الغرامات لا تشمل الإقرارات التي يتوجب تقديمها للهيئة بعد 21 يناير 2021م.