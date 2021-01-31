شكرا لمتابعة خبر عن الصحة توضح مدى فعالية لقاح كورنا في حال عدم الحصول على الجرعة الثانية في موعدها والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضح وكيل وزارة الصحة المساعد للصحة الوقائية، عبدالله العسيري، مدى فعالية جرعات اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد، حال عدم استطاعة الحصول على الجرعة الثانية قبل مرور 6 أسابيع من الأولى.

وقال العسيري أن تعذر أخذ الجرعة الثانية من اللقاح في فترة تتراوح من 3 إلى 6 أسابيع، لا يعني عدم فعالية اللقاح، كما لا يستلزم إعادة الجرعة الأولى.

وأكد على أهمية الحصول على الجرعة الثانية في المواعيد التي أوصت بها الدراسات الإكلينيكية الخاصة باللقاح المضاد للفيروس التاجي.