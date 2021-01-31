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الصحة توضح مدى فعالية لقاح كورنا في حال عدم الحصول على الجرعة الثانية في موعدها

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الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أوضح وكيل وزارة الصحة المساعد للصحة الوقائية، عبدالله العسيري، مدى فعالية جرعات اللقاح المضاد لفيروس المستجد، حال عدم استطاعة الحصول على الجرعة الثانية قبل مرور 6 أسابيع من الأولى.

وقال العسيري أن تعذر أخذ الجرعة الثانية من اللقاح في فترة تتراوح من 3 إلى 6 أسابيع، لا يعني عدم فعالية اللقاح، كما لا يستلزم إعادة الجرعة الأولى.

وأكد على أهمية الحصول على الجرعة الثانية في المواعيد التي أوصت بها الدراسات الإكلينيكية الخاصة باللقاح المضاد للفيروس التاجي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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