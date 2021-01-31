شكرا لمتابعة خبر عن مصير قائد مركبة ارتكب مخالفة السرعة المقررة على طريق الأمير ماجد بجدة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جدة (صدى):

أوضحت الإدارة العامة للمرور، أنه تم القبض على قائد مركبة ارتكب مخالفة السرعة المقررة على طريق الأمير ماجد، بمدينة جدة، مشيرة إلى إحالته للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة.

وكان قائد مركبة بجدة فقد السيطرة على سيارته بشكل كاد يسفر عن عواقب خطيرة، بسبب آثار الأمطار، حيث واجه صعوبة في السيطرة على المركبة خلال مرورها بأحد المنحنيات في الطريق.

وبين الفيديو، اختلال القيادة وارتطام السيارة بالحواجز الخرسانية المحددة للطريق، فيما تسبب الارتطام في تحطم بعض الأجزاء في السيارة، وبالأخص التي تعرضت للاصطدام بالحواجز.