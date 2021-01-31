شكرا لمتابعة خبر عن الغذاء والدواء توضح أضرار الخلطة الثلاثية الشهيرة لتبييض البشرة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

وجهت الهيئة العامة للغذاء والدواء، اليوم الأحد، تحذير من خطورة الخلطة الثلاثية أو التركيبة الثلاثية؛ حيث درج في الآونة الأخيرة استعمالها بين العامة بغرض تبييض البشرة.

وقالت الغذاء والدواء الخلطة الثلاثية هي خطلة أو تركيبة يتم فيها خلط ثلاثة أنواع من الكريمات داخل المنزل وتحتوي على الهيدروكورتيزون وهيدروكينون.

وأوضحت الهيئة اضرارها وهي " تؤدي إلى تفاقم حب الشباب، وترقيق البشرة، وتغير في لون البشرة (اسمرار البشرة)، والتهاب في بصيلات الشعر، مشيرة إلى أن الأضرار تشتمل على تهيج الجلد الناتج عن رد فعل تحسسي.

وأكدت أن هذه الأعراض تظهر عند خلط الكريمات بكميات عشوائية وبدون إشراف الطبيب المختص، لافتة إلى ضرورة تجنب استخدام الكريمات التي تحتوي على الكورتيزون وبدون إشراف الطبيب المختص لما لها من أعراض جانبية خطيرة عند استخدامها بطريقة خاطئة.