«توكلنا»: السماح بتعديل التابعين والعمالة المنزلية المتواجدين في نفس السكن

أكد تطبيق «توكلنا»، اليوم الأحد، السماح للمواطن والمقيم بتعديل التابعين والعمالة المنزلية المتواجدين في نفس مكان السكن.

جاء ذلك في رد للتطبيق على سؤال يقول: «ابني عمره 3 سنوات، ويظهر عندي بالتطبيق كتابع، ولكنه معظم الوقت مع زوجتي.. هل هناك طريقه ليظهر على تطبيق والدته، في حالة طلبه في المجمعات التجارية؟، مع العلم أن زوجتي على كفالة العمل وليس كفالتي».

وقال «توكلنا» عبر «تويتر»: «التطبيق يسمح للمواطن والمقيم من خلال اختيار "الخدمات" ثم "أفراد الأسرة والمكفولين" بتعديل التابعين والعمالة المنزلية المتواجدين في نفس مكان السكن، وسيظهر أي تابع أو عمالة منزلية جديدة».

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