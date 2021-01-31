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«توكلنا»: السماح بتعديل التابعين والعمالة المنزلية المتواجدين في نفس السكن

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الرياض - محمد عبدالله - ردًا على أحد الاستفسارات..

أكد تطبيق «توكلنا»، اليوم الأحد، السماح للمواطن والمقيم بتعديل التابعين والعمالة المنزلية المتواجدين في نفس مكان السكن.

جاء ذلك في رد للتطبيق على سؤال يقول: «ابني عمره 3 سنوات، ويظهر عندي بالتطبيق كتابع، ولكنه معظم الوقت مع زوجتي.. هل هناك طريقه ليظهر على تطبيق والدته، في حالة طلبه في المجمعات التجارية؟، مع العلم أن زوجتي على كفالة العمل وليس كفالتي».

وقال «توكلنا» عبر «تويتر»: «التطبيق يسمح للمواطن والمقيم من خلال اختيار "الخدمات" ثم "أفراد الأسرة والمكفولين" بتعديل التابعين والعمالة المنزلية المتواجدين في نفس مكان السكن، وسيظهر أي تابع أو عمالة منزلية جديدة».

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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