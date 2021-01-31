الجبير يبحث مع مسؤولين أوروبيين المستجدات الإقليمية والدولية

التقى وزير الدولة للشؤون الخارجية، عضو مجلس الوزراء عادل الجبير - عبر الاتصال المرئي - عددًا من مسؤولي مفوضية الاتحاد الأوروبي برئاسة الأمين العام للشؤون السياسية بالدائرة الأوروبية بجهاز العمل الخارجي في الاتحاد إنريكي مورا.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات بين المملكة والاتحاد الأوروبي وسبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين، إلى جانب تبادل وجهات النظر تجاه أبرز المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

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