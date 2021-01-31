أم تجبر طفلها على ارتداء ملابس فتيات.. و«العنف الأسري» يتدخل

تفاعل مركز بلاغات العنف الأسري، اليوم الأحد، مع بلاغ، بشأن إجبار أم لطفلها على ارتداء لباس فتيات، وتصويره ونشر ذلك في وسائل التواصل الاجتماعي.

وتوجه أحد المغردين، ببلاغ لمركز بلاغات العنف الأسري، قال فيه: مسألة استغلال الأطفال للشهرة من القضايا المتعلقة بالإنسانية، وما نشاهده من بعض المشاهير تجاوز المعقول، ووصل إلى مرحلة استعباد أطفالهم، وخطف طفولتهم وتعذيبهم نفسيًّا من أجل الشهرة فقط.

وأضاف البلاغ: أتمنى النظر في حالة هذا الطفل، الذي اعتادت والدته إجباره على ارتداء لباس فتيات، وتصويره ونشر ذلك في وسائل التواصل الاجتماعي.. إنها لم تكتفِ بتحطيم هويته وزعزعتها بل حرصت على نشر ذلك؛ ما سيترتب عليه غالبًا التنمر على هذا الطفل من قبل أقرانه.. هذا اعتداء على طفل وتحطيم هويته.

وتفاعلًا مع هذا البلاغ، قال مركز بلاغات العنف الأسري: أخي الكريم، نطمئنكم بأنه جارٍ العمل على إتمام الإجراءات اللازمة.. شاكرين ومقدرين لكم حرصكم واهتمامكم.

وأكد «العنف الأسري»، متابعته ظاهرة استغلال البعض للأطفال بغرض الشهرة ولفت الأنظار إليهم، مشددًا على اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المتورطين في هذا الشأن.

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